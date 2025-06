Sengés inicia projeto “Cidade Cardio Protegida” e vai capacitar moradores para salvar vidas

Iniciativa começou com a capacitação dos colaboradores do Fórum Municipal. Foto: Divulgação/SMS

Com o objetivo de tornar a cidade mais segura e preparada para agir em situações de emergência cardíaca, a prefeitura de Sengés, nos Campos Gerais, lançou oficialmente o projeto “Cidade Cardio Protegida” na última terça-feira (10). Realizado por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o projeto busca melhorar a qualidade de vida dos moradores, capacitando toda a população para auxiliar em determinadas situações.

O projeto tem uma proposta simples. Capacitar a população, preparando cidadãos, empresas e instituições para agir de forma rápida e eficiente em situações que envolvem risco de morte por parada cardíaca, especialmente até a chegada do socorro especializado.

A largada do projeto foi realizada no Fórum do município, onde todos os colaboradores do local foram capacitados em noções de primeiros socorros e atendimento a paradas cardíacas. Agora, a iniciativa busca criar uma rede de pessoas preparadas para oferecer suporte imediato, promovendo mais segurança e aumentando significativamente as chances de sobrevivência em casos críticos.

A capacitação realizada no Fórum marcou simbolicamente o início dessa jornada, demonstrando o comprometimento do município em envolver diversos setores da sociedade na construção de uma cidade mais preparada e humana. Durante o treinamento, os participantes aprenderam técnicas de reanimação cardiopulmonar (RCP) e o uso de equipamentos como o desfibrilador externo automático (DEA), fundamentais para os primeiros minutos de atendimento.

Para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a iniciativa vai muito além de uma capacitação, mas é uma responsabilidade coletiva dos moradores para promover um ambiente mais seguro e qualificado. “Essa não é apenas uma iniciativa da SMS, é um chamado à união, à empatia e à responsabilidade coletiva. É a oportunidade de fazermos a diferença, de sermos a mão amiga que inicia a massagem cardíaca enquanto o socorro especializado chega”, enfatizou a Secretaria.

Contudo, desde moradores, até empresas e instituições do município estão convidadas a participar deste projeto. Para isso, basta entrar em contato com a Secretaria de Saúde e manifestar o interesse em participar. Durante a iniciativa, os moradores terão a oportunidade de aprender sobre os cuidados de atendimento básico em situações que requerem profissionalismo e capacitação, ajudando a salvar vidas em Sengés.