Sete pessoas são presas em Sengés durante operação policial

Na manhã desta terça-feira (10), a Polícia Civil da cidade de Sengés, nos Campos Gerais, deflagrou a Operação Integração, com apoio da Guarda Civil Municipal da cidade e também da cidade de Itararé, e da Polícia Civil da cidade de Ponta Grossa. Como resultado, a operação terminou com a prisão de sete pessoas no município, além da apreensão de armas e drogas.

De acordo com as informações divulgadas pela Guarda Civil de Sengés, a operação foi realizada com o objetivo de cumprir mandados judiciais, expedidos através de investigações sobre possível tráfico de drogas realizado na cidade. Com apoio das forças de segurança, e também do ROMU, Canil e Comando, a operação terminou com sucesso no município.

Ainda conforme aponta o relatório da Guarda Civil, os mandados de busca foram cumpridos em diversos locais do município, e sete pessoas acabaram presas após as buscas. Além das prisões, a operação apreendeu diversos entorpecentes e armas utilizadas por estas pessoas, provavelmente para dar continuidade ao tráfico de drogas.

Contudo, foram apreendidas diversas porções de maconha, cocaína e também de haxixe. Já os armamentos que foram apreendidos durante a operação se tratam de uma arma de fogo calibre .32 e uma arma de fabricação artesanal.

A operação é parte de um esforço conjunto das forças de segurança para coibir o tráfico de drogas e a criminalidade na região, reforçando o trabalho de integração entre as corporações e o compromisso das forças em promover um ambiente pacífico e seguro para todos os moradores.