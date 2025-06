Leo Lins debocha de condenação à prisão e divide famosos com piada polêmica

INVESTIGADO Há 2 semanas Investigado por apologia ao crime e tráfico, MC Poze é preso e declara ligação com o Comando Vermelho Policiais prenderam o funkeiro em casa, em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes na última quinta-feira (29)

VIRALIZOU Há 3 semanas Caminhão transporta casa inteira no Paraná e web reage ao frete: “Episódio do Pica-Pau” O caso aconteceu no domingo (18), na área urbana de Pato Branco