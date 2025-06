Internações por síndromes respiratórias aumentam em Wenceslau Braz e baixa procura por vacina preocupa autoridades

A cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, tem registrado um aumento expressivo nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), provocada por vírus como Influenza A e B, Vírus Sincicial Respiratório e Rinovírus. O cenário traz uma certa preocupação para a Saúde Municipal, tendo em vista que a cidade entra em um estado de alerta e a procura pela vacinação está baixa.

“O aumento de casos é comum nesta época do ano, mas comparando com o ano passado, os números estão muito acima, e isso é preocupante”, disse Erica Videira à reportagem da Folha.

Conforme explica Erica Videira, enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica do município, a quantidade de moradores contaminadas pelo vírus tem aumentado significativamente desde o ano passado, e a situação gera um alerta para que a cidade não entre em surto ou chegue a entrar em estágio de epidemia.

“Houve um aumento de casos muito expressivo em relação ao ano passado. Nós vemos que muitos moradores estão sendo contaminados, e isso gera um alerta, porque se a situação continuar piorando, podemos chegar a um surto ou até mesmo a uma epidemia”, enfatizou Erica. “O aumento de casos é comum nesta época do ano, mas comparando com o ano passado, os números estão muito acima, e isso é preocupante”, concluiu.

Já a prefeitura do município, destacou que o cenário se torna ainda mais preocupante pelo fato de que os moradores não estão tendo o cuidado de que os moradores não tem procurado a vacinação e que, apesar das campanhas de vacinação de conscientização, a adesão à vacina está baixa.

“Esse cenário é preocupante e exige atenção redobrada de todos, especialmente com a baixa adesão à vacina contra a Influenza”, destacou a prefeitura, reforçando a importância da vacinação dos moradores.

De acordo com a prefeitura, a vacinação dos moradores é de extrema importância, pois é fundamental para reduzir riscos de complicações, principalmente entre idosos, crianças e pessoas com comorbidades. Entre as dicas, além da vacinação, estão manter ambientes ventilados, higienizar as mãos com frequência, usar máscara em casos de sintomas gripais, evitar compartilhar objetos com pessoas, e, em casos de sintomas, evitar aglomerações e buscar ajuda.