Vídeo de assombração na Capal de Wenceslau Braz viraliza, mas Cooperativa desmente e esclarece que se trata de fake

Um vídeo assustador, que circula desde o final de semana em grupos de WhatsApp e redes sociais, chamou a atenção dos moradores de Wenceslau Braz e da região. As imagens mostram sons aterrorizantes, semelhantes aos de filmes de terror, e a figura de uma criança vestida de branco andando próximo a um portão, levou aos boatos de que se tratava de uma assombração registrada por um segurança da Capal, mas as imagens não foram gravadas no local. Veja o vídeo abaixo.

Após a viralização das imagens e dos comentários de que a situação teria acontecido na Capal, a reportagem da Folha entrou em contato com a administração da Cooperativa nesta terça-feira (10), para sanar esta dúvida, e a resposta foi clara: “Esse ambiente não é na Capal”, disse a administração à reportagem.

Além do vídeo que circulou nas redes sociais, também circularam fotos que mostram a mesma figura, uma menina pequena, vestida de branco, próxima a um caminhão, em um cenário que também levou os internautas a crerem se tratar da Capal. Em uma das imagens, a figura aparece com mais nitidez, o que aumentou ainda mais a curiosidade e especulações por parte dos internautas. Apesar disso, a Cooperativa ressaltou que as imagens não foram gravadas no local.

Imagens mostram uma criança vestida de branco durante a noite. Foto: Divulgação

A origem exata das imagens ainda é desconhecida, mas o caso exemplifica o quanto conteúdos manipulados ou tirados de contexto podem se espalhar rapidamente, especialmente quando envolvem temas misteriosos como assombrações. A recomendação é que os usuários verifiquem a veracidade das informações antes de repassá-las, contribuindo para evitar a propagação de fake news.