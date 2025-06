Governador destaca parceria do Paraná com Japão em visita da princesa

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu nesta segunda-feira (9) em Londrina, no Norte do Estado, com a princesa japonesa Kako de Akishino, que cumpre agenda no Brasil, incluindo visitas a quatro cidades do Paraná. Foto: Jonathan Campos/AEN

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu nesta segunda-feira (9) em Londrina, no Norte do Estado, com a princesa japonesa Kako de Akishino, que cumpre agenda no Brasil, incluindo visitas a quatro cidades do Paraná, em celebração aos 130 anos das relações diplomáticas entre os dois países. Ratinho Junior destacou a grande contribuição da comunidade nipônica no desenvolvimento do Estado e a parceria de décadas entre o Paraná e o Japão.

“Esta visita representa não apenas um gesto de amizade entre nações irmãs, mas também o reconhecimento ao legado do povo japonês que escolheu o Paraná como lar”, destacou o governador.

O Estado tem um acordo de irmandade com a província japonesa de Hyogo há 52 anos, que se estende ainda a cidades dos dois estados: Londrina com Nishinomiya, Curitiba com Himeji, Maringá com Kakogawa e Paranaguá com Awaji. Londrina tem ainda acordo de co-irmandade com a cidade de Nago, em Okinawa, e Assis Chateaubriand com a cidade de Shibata, na província de Myagi.

O Paraná tem a segunda maior comunidade nipo-brasileira do País, com cerca de 276 mil imigrantes e descendentes, atrás apenas de São Paulo.

“O conhecimento que os imigrantes trouxeram na bagagem há mais de um século ajudaram a transformar o Paraná em uma grande potência. No campo da agricultura, especialmente, introduziram técnicas inovadoras que ajudaram a melhorar o cultivo da terra”, afirmou o governador.

“A riqueza cultural japonesa se tornou parte da identidade paranaense. A disciplina, o respeito, o senso de coletividade e a valorização das tradições são legados que enriquecem o nosso Estado”.

Ratinho Junior salientou, ainda, que a presença japonesa também se reflete na economia, com grandes empresas atuando no Estado, como a Sumitomo, que tem uma fábrica de pneus em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, e Nissin, que está construindo em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, uma planta para a produção de macarrão instantâneo.

Além disso, o Estado deve implantar, nos próximos anos, o projeto Ponto Paraná, com estruturas de apoio aos turistas e paranaenses que trafegam nas rodovias que cortam o Estado, ideia baseada no michi no eki, adotado no Japão desde a década de 1990.

A visita da princesa Kako faz parte das celebrações do “Ano de Intercâmbio da Amizade Brasil-Japão". A ratificação do Tratado de Amizade, de Comércio e de Navegação entre Japão e Brasil, em Paris no ano de 1895, oficializou as relações diplomáticas nipo-brasileiras.

O Paraná é o estado onde a princesa visita o maior número de cidades. Domingo (8), a representante da família imperial esteve em Maringá, onde foi recepcionada pela comunidade nipônica na Associação Cultural e Esportiva de Maringá (Acema).

Antes da agenda na Aliança Cultural Brasil-Japão, em Londrina, ela esteve ainda em Rolândia para uma visita ao Museu Histórico da Imigração Japonesa, espaço voltado à preservação da história e cultura da comunidade nipo-brasileira da região, que já recebeu visita de outros membros da família imperial japonesa. O príncipe Fumihito de Akishino, pai de Kako, esteve em Rolândia em 2015, enquanto a irmã da princesa, Mako, visitou a cidade em 2018.

“Desde ontem, estive em Maringá, Rolândia e Londrina e fiquei muito feliz por ter conhecido e conversado com muitas pessoas. Agradeço sinceramente a recepção calorosa de todos”, declarou a princesa. “Gostaria de expressar meu profundo respeito aos imigrantes japoneses e seus descendentes, que apesar de todas as dificuldades, continuaram se esforçando no dia a dia e contribuíram com a sociedade brasileira”.

A princesa Kako também se encontra com membros da comunidade nipônica londrinense na Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL). A segunda maior cidade do Estado tem forte influência japonesa. A Rua Sergipe, no Centro de Londrina, ficou conhecida como “Pequena Tóquio” devido à concentração de estabelecimentos comerciais japoneses a partir da década de 1930. A Praça Tomi Nakagawa é outro exemplo da influência do país asiático na cultura londrinense.

“Para o Paraná, é sempre uma honra receber a visita de membros da família imperial. Nós paranaenses, principalmente aqui no Norte, preservamos muito nossa cultura japonesa, fortalecendo nossos laços de amizade”, afirmou o presidente da Aliança Cultural Brasil-Japão, Eduardo Suzuki. “Continuamos nos esforçando para fazer com que as novas gerações também continuem preservando a nossa cultura”.

Após a agenda no Norte do Estado, ela embarca para o Rio de Janeiro, mas retorna ao Paraná para uma visita a Foz do Iguaçu nos dias 14 e 15 de junho, onde conhecerá uma das Sete Maravilhas da Natureza, as Cataratas do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu.

PRINCESA

A princesa Kako de Akishino nasceu em Tóquio em 29 de dezembro de 1994. É a segunda filha do príncipe Fumihito de Akishino e da princesa Kiko e sobrinha do atual imperador Naruhito do Japão. Ela tem uma irmã mais velha, Mako, e um irmão mais novo, o príncipe Hisahito.

No Brasil, para as celebrações dos 130 anos das relações diplomáticas entre os dois países, a agenda da princesa Kako inclui, além do Paraná, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e a capital federal Brasília.

PRESENÇAS

Participaram da solenidade o presidente de Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; a primeira-dama Luciana Saito Massa; o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi; o presidente da Aliança Cultural Brasil Japão, Eduardo Suzuki; o deputado federal Luiz Nishimori, o deputado estadual Jairo Tamura e o prefeito de Londrina, Tiago Amaral.