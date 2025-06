AMCG realiza reunião para fortalecer cultura e turismo regional em Jaguariaíva

A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) segue empenhada em valorizar o turismo e a cultura na região. Na próxima quinta-feira (12), a Associação realizará mais um importante encontro com foco nesta valorização cultural e turística com a Reunião "AMCG Cultura", que acontecerá na cidade de Jaguariaíva. O evento reunirá representantes dos municípios que compõem a AMCG para debater estratégias, ações e projetos voltados a este fortalecimento na região.

O encontro será realizado no Cine Teatro Municipal Valéria Luercy, com início às 09h00. De acordo com a programação da Reunião, a recepção dos participantes começará neste horário, seguindo até às 09h30, quando as atividades terão início oficialmente. A primeira atividade da Reunião será uma apresentação com diversas amostras culturais.

Logo após o término das apresentações, por volta das 10h00, a AMCG apresentará suas pautas, compostas por diversas propostas de valorização cultural da região. Entre as pautas que serão apresentadas pela Associação, está o Concurso de Música Sertaneja, voltado para a valorização e fomentação musical. Entre as pautas, ainda estão o Festival de Inverno, o Sabores do Campo e informes.

Após a apresentação das pautas da AMCG e discussões gerais sobre as mesmas, a organização promoverá um almoço para os participantes, que terá início às 12h00. Na sequência, a Reunião continuará com a programação, realizando um tour com os participantes. De acordo com a organização, o tour será opcional, e levará os participantes aos pontos turísticos e culturais.

Contudo, com mais esta ação, a AMCG busca continuar investindo e incentivando o turismo e a valorização cultural da região dos Campos Gerais, impulsionando a economia local e elevando as características marcantes da região, tanto para os moradores locais quanto para os visitantes.