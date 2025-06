Operação resgata mais de 50 aves em situação de maus-tratos no Norte Pioneiro

Uma operação conjunta realizada por técnicos do Instituto Água e Terra (IAT) e agentes do Batalhão da Polícia Ambiental – Força Verde (BPAmb-FV) resultou na apreensão de 57 aves mantidas em condições de maus-tratos em Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná. A ação foi realizada na quarta-feira (4) e teve como foco o combate ao cativeiro ilegal e à crueldade contra animais.

Entre os animais resgatados, 24 eram de espécies da fauna silvestre, incluindo exemplares ameaçados de extinção, como o Curió (Sporophila angolensis) e o Pixoxó (Sporophila frontalis). Essas aves foram encaminhadas à regional do IAT em Jacarezinho e posteriormente serão levadas ao Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS), localizado no Centro Universitário Filadélfia (Unifil), em Londrina. No local, passarão por triagem e reabilitação antes de serem reintegradas à natureza ou destinadas a criadouros legalizados.

As demais aves apreendidas incluem 19 espécies exóticas e 14 galináceos, que foram entregues à Vigilância Sanitária de Ibaiti. De acordo com o boletim de ocorrência, os animais estavam confinados em um ambiente insalubre, com fezes acumuladas, água imprópria, gaiolas sujas, bebedouros entupidos e ausência de higienização. As condições encontradas configuram maus-tratos, segundo os órgãos responsáveis.

Além disso, foi constatado que o proprietário do local possuía licença de criador amador (SisPass) vencida desde 2023 e nenhuma das aves silvestres estava devidamente registrada. A legislação ambiental proíbe a manutenção de animais silvestres sem autorização válida dos órgãos competentes.

O IAT reforça que, ao identificar situações de maus-tratos ou tráfico de animais silvestres, a população pode acionar os canais de denúncia disponíveis. O contato pode ser feito pela ouvidoria do Instituto Água e Terra, pelo site da Polícia Militar do Paraná ou pelo Disque Denúncia 181. Informações precisas sobre localização e circunstâncias contribuem para uma resposta mais rápida e eficaz por parte das autoridades.