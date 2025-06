Ribeirão Claro tem PSS aberto com salários de até R$ 6,4 mil

Na última terça-feira (03), a prefeitura de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, abriu as inscrições para um novo Processo Seletivo Simplificado, que busca empregar novos servidores nas áreas da educação, saúde e assistente social. São nove vagas disponíveis para concorrência, com salários que podem chegar a R$ 6,4 mil. As inscrições estarão abertas até o dia 16 e podem ser realizadas de forma virtual.

As vagas estão abertas para as funções de professor, psicólogo e assistente social. Para a função de psicólogo, a carga horária é de 21 horas semanais, com salário de R$ 6.489,16. Nesta função está disponível apenas uma vaga, para ampla concorrência, e os requisitos são a graduação em Psicologia e registro no Conselho de Classe (CRP). Já para a função de assistente social, a carga horária é de 20 horas semanais e o salário é de R$ 5.581,23. Para esta função, estão disponíveis duas vagas para ampla concorrência, com requisitos de graduação em Serviço Social e o registro no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS).

Na área da educação, estão disponíveis seis vagas e dois cadastros reservas, para as funções de professor, professor de Arte, professor de Inglês, professor de Educação Física e professor PAEE, sendo que para professor de Educação Física a carga horária é de 40 horas semanais, enquanto para as outras, a carga horária é de 20 horas semanais, tendo a opção de ser no período da tarde ou da manhã.

Para a função de professor, estão disponíveis três vagas para ampla concorrência, uma vaga para pessoas com deficiência (PCDs) e uma vaga para afrodescendentes, totalizando cinco vagas disponíveis. Para a função, a remuneração é de R$ 2.323,98, além do complemento salarial de R$ 109,91, para fins de equiparação. Os requisitos são Ensino Médio Completo na modalidade Magistério ou Ensino Superior em Pedagogia, ou Graduação Superior.

Já para professor de Arte, está disponível apenas o cadastro reserva, para ampla concorrência. Nesta função, a remuneração e o complemento salarial se igualam à função de professor, mas os requisitos são diferentes. Para concorrer, os interessados devem ter Licenciatura Plena em Arte, independentemente de habilitação para os Anos Iniciais do Ensino. Da mesma forma se repete a oportunidade para professor de Inglês, que possui requisitos como Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Inglesa, independentemente de habilitação para os Anos Iniciais do Ensino.

Ainda na área da educação, a função de professor de Educação Física possui a maior remuneração, que é de R$ 4.647,98, adicionado do abono de regência correspondente a 5% do vencimento básico. Para esta função, está disponível apenas uma vaga, e os interessados precisam ter Licenciatura Plena em Educação Física, independentemente de habilitação para os Anos Iniciais do Ensino.

Já para a função de professor PAEE, está disponível apenas o cadastro reserva, para ampla concorrência, com remuneração de R$ 2.561,96. Nesta função, os requisitos são Licenciatura Plena em Educação Especial ou Pedagogia com Curso de pós graduação latosensu ou strictosensu em Educação Especial.

Para concorrer às vagas, os interessados podem se inscrever a partir deste link. Acesse o edital completo aqui.