Sengés recebe novos equipamentos para reforçar atendimento na Agência do Trabalhador

A Prefeitura de Sengés, nos Campos Gerais, por meio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, recebeu novos equipamentos que irão reforçar o atendimento oferecido pela Agência do Trabalhador. A doação foi feita pela Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda e contempla cinco computadores de alto desempenho, uma impressora moderna e um notebook de última geração.

Os novos equipamentos tecnológicos chegam com o objetivo de proporcionar mais agilidade, eficiência e qualidade nos serviços prestados diariamente à população local. A melhoria na infraestrutura da unidade deve beneficiar diretamente trabalhadores em busca de emprego, qualificação e acesso a serviços públicos voltados ao mercado de trabalho.

Com a ampliação da capacidade técnica da Agência do Trabalhador, a administração municipal espera melhorar o tempo de resposta no atendimento, otimizar os processos de intermediação de mão de obra, emissão de documentos e realização de cadastros. A atualização dos equipamentos também contribui para a execução de novos programas e iniciativas voltadas à qualificação profissional e ao incentivo ao empreendedorismo no município.

A gestão municipal destacou a importância da parceria com o Governo do Estado para fortalecer os serviços essenciais e promover o desenvolvimento regional. A entrega dos equipamentos representa um passo importante para modernizar os serviços públicos oferecidos aos cidadãos de Sengés.

A Agência do Trabalhador desempenha um papel estratégico na articulação entre empregadores e profissionais, além de ser um ponto de apoio para ações de inclusão produtiva e desenvolvimento econômico local. Com a nova estrutura, a unidade estará mais preparada para atender às demandas da população e contribuir para o fortalecimento do mercado de trabalho na região.