Wenceslau Braz inicia projeto de sinalização viária para melhorar mobilidade urbana

A Prefeitura de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, iniciou um novo passo no planejamento urbano com a contratação da empresa Bonazio Serviços em Tecnologia Ltda, especializada na elaboração de projetos de sinalização viária urbana. O objetivo é melhorar a organização do tráfego e garantir mais segurança para motoristas e pedestres no município.

O trabalho contempla a implantação de sinalização horizontal e vertical, respeitando as legislações de trânsito em vigor. O projeto será desenvolvido com base nas diretrizes estabelecidas por órgãos federais, estaduais e no manual técnico do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR).

Segundo a administração municipal, os serviços serão realizados por profissionais habilitados e registrados nos conselhos competentes, como o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). Essa exigência garante a conformidade técnica do projeto e a adoção de soluções modernas para os desafios de mobilidade enfrentados pela cidade.

A iniciativa integra um conjunto de ações planejadas para reestruturar o trânsito local, promover fluidez no deslocamento urbano e reduzir o número de acidentes. A sinalização eficiente contribui diretamente para o cumprimento das normas de trânsito, além de orientar condutores e pedestres com mais clareza nas vias públicas.

O município destaca que a medida também atende a uma demanda da população por melhorias na infraestrutura urbana e faz parte de um planejamento mais amplo voltado à segurança viária. O novo sistema de sinalização deve abranger as principais vias da cidade e áreas de maior fluxo, beneficiando diretamente o dia a dia da comunidade.

Com o início desse trabalho técnico especializado, Wenceslau Braz avança na construção de um ambiente urbano mais seguro, funcional e adequado às necessidades da população.