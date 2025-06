Acidente com carreta deixa motociclista ferido em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e uma motocicleta, registrado na noite do domingo (08), deixou um motociclista ferido na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h00 e envolveu uma motocicleta Honda CG 125 e uma carreta Mercedes Benz. Conforme os dados colhidos no local, a carreta seguia no sentido Calógeras a Wenceslau Braz quando, na altura do km 250, acabou se envolvendo em uma colisão com a motocicleta.

Devido ao impacto, o motociclista, um homem de 29 anos, teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião, em Wenceslau Braz, para receber atendimento médico. Já o caminhoneiro, um homem de 51 anos, não ficou ferido.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência.