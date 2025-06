Polícia prede suspeito de matar homem a facadas em Sengés

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da Delegacia de Sengés, com apoio da Polícia Militar, cumpriu na manhã desta quinta-feira (5) um mandado de prisão preventiva contra um homem de 26 anos, investigado por homicídio qualificado ocorrido no distrito de Ouro Verde, zona rural de Sengés, no último sábado (1º), por volta das 18h.

Segundo informações do delegado Isaías Fernandes, o crime foi motivado por uma discussão e teve como vítima Richard Gomes Cipriano, de 35 anos, morador de Jaguariaíva. A vítima foi surpreendida enquanto estava sentada em um bar do distrito, recebendo ao menos quatro golpes de faca, um deles no pescoço. Mesmo ferido, Richard tentou fugir por alguns metros, mas caiu sem vida em via pública.

O autor do crime, que já possui condenação anterior por crime contra a vida, estava acompanhado de dois indivíduos, identificados como primo e cunhado. Ambos também são investigados por participação no homicídio e pelo crime de fraude processual. As câmeras de monitoramento do local foram apagadas, fato que comprometeu a preservação das provas. A proprietária do bar, uma mulher de 64 anos, será indiciada por fraude processual.

Durante as diligências, a Polícia Civil constatou que o bar onde o crime ocorreu já havia sido cenário de outra tentativa de homicídio em abril deste ano. Na ocasião, um homem de 30 anos foi atingido por disparo de arma de fogo nas costas e sobreviveu após ser socorrido. Os autores do atentado também foram presos preventivamente em ações conduzidas pela Delegacia de Sengés e pela 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, com apoio das Guardas Civis Municipais de Sengés e Itararé (SP).

O bar não possui alvará de funcionamento, alvará sanitário ou autorização do Corpo de Bombeiros. Diante das irregularidades, a Polícia Civil representará pela interdição judicial do estabelecimento.

O investigado foi encaminhado à Cadeia Pública de Sengés e permanece à disposição da Justiça. A PCPR reforça a importância da colaboração da população com denúncias anônimas por meio dos telefones 197 ou 181.