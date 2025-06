Homem que tentou matar vítima com tiro no peito é preso em Sengés

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em ação conjunta com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Militar de São Paulo (PMSP) e Guarda Civil Municipal (GCM), prendeu um homem de 30 anos suspeito de tentativa de latrocínio em Sengés, nos Campos Gerais do Paraná. O flagrante ocorreu na quarta-feira (4), após o crime registrado na madrugada do mesmo dia.

Segundo o delegado Isaias Fernandes, da PCPR, o suspeito atirou na vítima com uma arma de fogo do tipo garrucha, que possui capacidade para apenas um disparo. O tiro atingiu o tórax da vítima, próximo ao coração. A vítima foi socorrida e levada a um hospital em Sorocaba, no estado de São Paulo, onde passou por cirurgia e, conforme informado, está fora de risco de morte.

O suspeito foi localizado no município de Itararé (SP), ainda vestindo as roupas usadas no momento do crime. Além do atentado ocorrido em Sengés, ele foi reconhecido como autor de outro roubo ao mesmo estabelecimento comercial, que aconteceu em 11 de abril deste ano, quando foram levados R$ 500.

A arma usada no crime foi apreendida pelas autoridades. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, e as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.

A PCPR reforça que a população pode contribuir com informações relevantes para o andamento das investigações. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da Polícia Civil do Paraná, e 181, do Disque-Denúncia. Em casos de crimes em andamento, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190.

O trabalho integrado das forças policiais entre os estados do Paraná e São Paulo demonstra o empenho das instituições em garantir a segurança pública e o combate à criminalidade na região dos Campos Gerais.