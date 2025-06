Governo entrega veículo e equipamentos para Bombeiros do Norte Pioneiro

O Governo do Paraná entregou, nesta quarta-feira (4), um pacote de investimentos superior a R$ 31 milhões ao Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR). A ação incluiu a entrega de 47 veículos, nove botes infláveis, um sonar subaquático e 800 novas botas de combate a incêndios. Os equipamentos e viaturas foram distribuídos a 31 municípios paranaenses, incluindo Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, que passa a contar com reforço na estrutura de atendimento a ocorrências e emergências.

A iniciativa contempla viaturas, caminhões e ambulâncias que serão utilizados em operações de salvamento, combate a incêndios e atendimentos de urgência realizados pelo Siate. A principal parte do investimento foi destinada à aquisição de 17 ambulâncias, com custo aproximado de R$ 7,3 milhões, destinadas ao atendimento pré-hospitalar. Além disso, foram entregues 16 veículos do modelo Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR), com investimento de R$ 18,7 milhões, voltados a operações múltiplas, incluindo combate a incêndios. Também foram adquiridas 14 caminhonetes Auto Busca Salvamento (ABS), utilizadas em operações de resgate, totalizando R$ 3,7 milhões.

Segundo o governo estadual, os novos recursos visam modernizar a frota da corporação com veículos de última geração. A distribuição das viaturas foi planejada para ampliar a presença do Corpo de Bombeiros em áreas estratégicas de todas as regiões do estado.

Na Região Metropolitana de Curitiba, receberam equipamentos os municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Fazenda Rio Grande, Piraquara e Almirante Tamandaré. No litoral, foram contempladas Paranaguá, Antonina, Pontal do Paraná e Guaratuba. Na região Norte, Cornélio Procópio foi uma das cidades beneficiadas, juntamente com Londrina, Cambé e Rolândia. O município, que desempenha papel central no Norte Pioneiro, agora conta com mais estrutura para o atendimento de emergências.

Outros municípios atendidos incluem Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Maringá, Sarandí, Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Capanema, Pato Branco, Ivaiporã, Cianorte, Paranavaí, Irati e Ibiporã. Os equipamentos já estão em operação ou em fase de integração às unidades locais do Corpo de Bombeiros.