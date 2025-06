Confira as vagas de emprego disponíveis em Sengés nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (05), a Agência do Trabalhador da cidade de Sengés, nos Campos Gerais, divulgou a lista com as vagas de emprego disponíveis. De acordo com a lista, as vagas estão disponíveis em seis áreas de atuação, que incluem vendas, limpeza, construção, produção e outros serviços do mercado de trabalho.

Além de estarem disponíveis em diferentes áreas, as vagas são ofertadas em diversas empresas da cidade. Na Braspine, por exemplo, está disponível a vaga de trabalhador florestal. Já na Embalatec, está disponível a vaga de auxiliar de produção, assim como também há uma vaga do mesmo ramo disponível na Parmacenter.

No setor comercial, está disponível a vaga de operador de loja no Mercado Família. Já na área da limpeza, a loja Quero-Quero está com oportunidade aberta para servente de limpeza, enquanto a empresa Fraga disponibiliza a vaga para servente de pedreiro.

Para concorrer às vagas, os interessados devem deixar currículo na Agência do Trabalhador, ou enviá-lo através do WhatsApp (43) 99920-7565. Para maiores informações sobre os requisitos de cada vaga, os interessados também devem entrar em contato com a Agência.