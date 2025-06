Jaguariaíva amplia itinerário do transporte público e mantém subsídio à meia passagem

A Prefeitura de Jaguariaíva anunciou mudanças no transporte público municipal que passaram a valer a partir de junho. Entre as principais alterações está a ampliação do itinerário, com a criação da linha EDITH/LAGOÃO, que passou a operar diariamente, de domingo a domingo. A medida atende a solicitações da população por maior cobertura nos trajetos urbanos.

Além da nova linha, a prefeitura informou o reajuste da tarifa do transporte coletivo. Após três anos sem alterações, o valor da passagem foi recomposto, passando de R$ 4,75 para R$ 5,00. No entanto, o município continuará subsidiando parte significativa do custo, conforme prevê a Lei Municipal nº 2.922/2022. Com isso, os usuários continuam pagando apenas R$ 1,60, um acréscimo de R$ 0,10 em relação ao valor anterior. O subsídio municipal permanece no valor de R$ 3,40 por passagem.

A atualização da tarifa foi solicitada pela empresa Expresso Transpen, responsável pela operação do serviço, por meio do Protocolo Geral nº 06337/2025, com a justificativa de necessidade de reequilíbrio financeiro. Em reunião com representantes da empresa, o prefeito José Sloboda ressaltou a importância da manutenção da meia passagem e solicitou melhorias na qualidade do serviço prestado à população.

Entre as melhorias previstas está a modernização da forma de pagamento. A Transpen informou que está em fase de implantação um sistema que permitirá a compra de bilhetes via aplicativo de celular. A expectativa é de que a nova ferramenta esteja disponível aos usuários em até 60 dias, facilitando o acesso ao transporte.

A nova linha EDITH/LAGOÃO encontra-se em fase de testes e poderá passar por ajustes conforme a demanda e o desempenho observados nos próximos dias. Os horários atualizados da circular urbana podem ser consultados no site oficial da Prefeitura de Jaguariaíva, por meio do link: https://www.jaguariaiva.pr.gov.br/images/Publicacoes/pdfs/horarios%20de%20circular%20JAGUARIAIVA%20NOVO.pdf.

As mudanças visam atender melhor os usuários do transporte coletivo, promovendo maior mobilidade urbana e acessibilidade aos bairros atendidos pelo sistema público de Jaguariaíva.