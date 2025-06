Previsões apontam chuva para Wenceslau Braz a partir desta quinta-feira

Em uma mistura de frio intenso, chuvas fortes, ventos, sol e temperaturas médias, a semana na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, está tendo um pouco de todas as estações e, de acordo com o Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), estas mudanças climáticas devem continuar nos próximos dias, em uma alternância entre chuva e sol até a próxima semana.

Conforme apontam as previsões, a próxima quinta-feira (05) promete algumas pancadas de chuva na cidade. Segundo o Simepar, deve chover no máximo 3.7mm durante o dia, com temperaturas variando entre 16°C e 22°C. Além disso, a cidade pode ter rajadas de vento de até 36 km/h.

Já na sexta-feira (06), a chuva deve aumentar. Conforme mostram as previsões, a chuva pode chegar até 10.9mm neste dia, com rajadas de vendo de até 35km/h e umidade relativa acima de 77%, com temperaturas variando entre 16°C e 21°C. No sábado (07), as mínimas devem cair para 15°C, e as máximas sobem para 22°C. Portanto, a diferença é que neste dia não haverá chuvas, e o sol deve dominar o município.

Voltando para o clima chuvoso, o domingo (08) poderá ter até 13mm de chuva. Neste dia, as mínimas sobem para 16°C e as máximas devem cair para 19°C. Além disso, a rajada de vendo não deve ultrapassar os 29km/h neste dia.

A próxima semana começará com tempo nublado e terminará ensolarada. Veja a previsão para a próxima semana aqui.