Acidente deixa motociclista ferida em Jaguariaíva

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou uma mulher ferida na manhã desta quarta-feira (04) na rodovia PR-151 no trecho que passa pelo município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a situação aconteceu por volta das 08h30 e envolveu um automóvel VW Gol e uma motocicleta Honda CG 150. Conforme os dados colhidos no local, o Gol transitava sentido a Piraí do Sul e a motocicleta seguia logo atrás quando, na altura do km 212, acabaram se envolvendo em uma colisão traseira.

Com o impacto, uma mulher que pilotava a moto sofreu uma queda e teve ferimentos moderados. Ela foi socorrida pela equipe da concessionária que administra o trecho e encaminhada ao hospital Carolina Lupion de Jaguariaíva para receber atendimento médico. Já o motorista do Gol permaneceu no local do acidente.

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.