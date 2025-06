Morador de Jaguariaíva está desaparecido há quase um mês e família segue em busca de informações

A família de Miguel Salim, da cidade de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, continua vivendo dias de angústia e desespero desde o desaparecimento do morador. Já se aproxima de um mês sem notícias do homem, que foi visto pela última vez na noite da sexta-feira (09) de maio, quando saiu de casa dizendo que faria um frete.

De acordo com a filha mais nova, Isabely da Silva Salim, por volta da meia-noite daquela sexta-feira, Miguel enviou uma mensagem dizendo que seguiria até Santa Catarina para buscar um caminhão. No sábado, informou que havia chegado ao destino. No domingo, disse que só voltaria na segunda-feira, pois a transferência do caminhão ainda não havia sido concluída. A última mensagem recebida pela família foi na segunda-feira (12), quando ele comunicou que havia conseguido um frete para São Paulo.

Desde então, nenhum contato foi feito. “Parece que o celular está desligado. Tentamos ligar de todos os jeitos e não conseguimos. A partir daí não tivemos mais notícias dele”, relatou Isabely.

A caminhonete de Miguel foi localizada dias depois, abandonada e destrancada na Rua João Cava, próximo a uma escola em Jaguariaíva. A família não sabe como o veículo retornou à cidade nem quem o deixou no local.

Contudo, nesta quarta-feira (04), a reportagem da Folha apurou que a Polícia Civil está realizando investigações sobre o caso. No entanto, até o momento, nenhuma pista foi encontrada, e não há informações que apontem o desaparecimento ou o paradeiro de Miguel.

Com o desaparecimento completando quase um mês, os familiares seguem pedindo ajuda da população. Qualquer informação que possa contribuir com a localização de Miguel pode ser repassada à Polícia Militar, pelo telefone 190, ou à Delegacia de Polícia Civil de Jaguariaíva, pelo número (43) 3535-6721.