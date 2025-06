Sengés vai levar série de atendimentos para moradores do Ouro Verde neste sábado

Mutirão acontecerá no Posto de Saúde do Distrito Ouro Verde. Foto: Divulgação

A prefeitura do município de Sengés, nos Campos Gerais, está a ponto de dar um passo significativo na valorização dos moradores dos bairros rurais da cidade. No próximo sábado (07), a prefeitura levará um mutirão com diversos atendimentos para os moradores do Distrito Ouro Verde, que vão desde renovação e solicitação de documentos até serviços de beleza e saúde, totalmente gratuitos.

A iniciativa faz parte do plano governamental do prefeito Gerson Nunes, que já afirmou, em uma outra ocasião, à reportagem da Folha que levar os serviços públicos para a zona rural do município é um dos principais compromissos de sua gestão.

"Ampliar os atendimentos para a zona rural é um compromisso que assumimos e que estamos realizando com muita responsabilidade. Os moradores merecem ter acesso aos serviços de qualidade e perto de casa", destacou o prefeito.

Contudo, dando continuidade à série de investimentos que a gestão tem feito para o Distrito Ouro Verde, a prefeitura realizará o mutirão, que levará mais de 15 atendimentos gratuitos para os moradores.

Na área da saúde, o mutirão levará atendimentos especializados, que serão realizados nas áreas da cardiologia, ortopedia, oftalmologia, odontologia e enfermagem. Já na área da assistência social, serão cinco tipos de atendimentos, além de que brinquedos serão disponibilizados para a diversão das crianças do Distrito.

Entre os atendimentos desta área estão inclusos atendimentos com assistente social, realização e atualização do Cadastro Único (CadÚnico) e entrega de escrituras. Além disso, este setor também realizará atendimentos de beleza, como corte de cabelo, manicure e design de sobrancelha e buço.

A Agência do Trabalhador também estará no mutirão, oferecendo a solicitação da carteira de identidade, auxílio para montar currículo, alistamento militar e auxílio para acessar a certeira de trabalho digital.

Vale ressaltar que para solicitar a identidade, os moradores devem levar documentos pessoais, como CPF, certidão de nascimentos ou casamento com número de matrícula. A prefeitura também alerta que, desde 2010, todas as certidões têm número de matrícula, mas aquelas que foram emitidas em anos anteriores necessitam de atualização no cartório da cidade.

Com mais esta ação no Distrito Ouro Verde, a prefeitura reforça seu compromisso em levar os serviços públicos para os moradores da zona rural do município, ofertando assim, um atendimento gratuito e de qualidade para toda a população sengeana.