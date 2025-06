Saúde divulga locais onde há casos confirmados de Dengue em Wenceslau Braz

Nesta terça-feira (03), a Secretaria Municipal de Saúde de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, divulgou novas atualizações referentes aos casos de dengue no município. Segundo as informações da Saúde, localidades próximas ao Centro do município são as que mais acumulam casos até o momento.

De acordo com o boletim epidemiológico da cidade, atualizado nesta terça-feira, até o momento foram confirmados apenas 11 casos no município, sendo que três testes ainda aguardam os resultados laboratoriais. Além dos casos confirmados, 57 notificações apresentaram os mesmos sintomas da dengue, mas foram negativados nos exames.

Mapa com as localidades que possuem casos de dengue em Wenceslau Braz. Foto: Divulgaçlão

Contudo, além do boletim, a Saúde disponibilizou um mapa, informando os locais onde há casos confirmados da doença. Segundo os dados, o Centro da cidade é onde mais tem casos, possuindo quase metade do total no município. Entre o centro e o Jardim Salleman, cinco casos foram confirmados.

Os outros seis casos foram confirmados na Vila Matadouro, Vila Formosa, Jardim Bela Vista, Vila Municipal e também na Vila Santa Maria.