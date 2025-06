Polícia recupera caminhão furtado no final de semana em Wenceslau Braz

A equipe da Polícia Militar recuperou um caminhão que havia sido furtado durante o final de semana no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. O veículo foi localizado na manhã da segunda-feira (02) abandonado na zona rural de Guapirama.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, as investigações começaram após um homem informar que seu caminhão Mercedes Benz 1113 havia sido furtado de um barracão na madrugada da Sexta-feira (30).

Diante da denúncia, as equipes deram início as diligências para apurar o crime sendo que, na manhã da segunda-feira, os policiais receberam a informação de que um caminhão estava abandonado há dois dias em uma estrada rural do município de Guapirama, acerca de 70 km do local do furto. Com isso, a equipe foi até o local e constatou se tratar do veículo que havia sido levado durante o furto.

Com isso, a situação foi informada a Polícia Civil de Joaquim Távora, responsável pela Comarca, e o proprietário do caminhão acionado para restituição do veículo.