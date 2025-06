Prefeitura de Jaguariaíva empossa novos servidores públicos municipais

A Prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, realizou na manhã desta segunda-feira (2) a cerimônia de posse de 39 novos servidores públicos municipais. O evento ocorreu na Casa da Cultura e reuniu autoridades locais, representantes de secretarias, do Instituto de Previdência e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.

Os novos servidores foram nomeados a partir de concursos públicos vigentes e também por nomeações em cargos comissionados. A maioria dos empossados é composta por profissionais efetivos, que passam a integrar o quadro permanente da administração municipal.

Entre os cargos assumidos estão professores, operadores de máquinas pesadas, merendeira, fisioterapeuta, documentador escolar, assistente social, psicólogo, museólogo, médico e técnico em enfermagem. Esses profissionais atuarão em diversas áreas, contribuindo para o fortalecimento dos serviços públicos oferecidos à população.

Durante a solenidade, o prefeito, o vice-prefeito e o secretário de Administração e Recursos Humanos deram as boas-vindas aos novos servidores, destacando o papel essencial de cada um no atendimento às demandas da comunidade e na promoção de um serviço público eficiente e comprometido com a qualidade.

A posse marca um reforço importante nas equipes que atuam nos setores da educação, saúde, assistência social, cultura e infraestrutura, entre outros. Com a nomeação dos novos profissionais, a administração municipal busca atender às necessidades crescentes da população e melhorar a estrutura de atendimento nos diversos órgãos públicos de Jaguariaíva.

O evento foi realizado em ambiente institucional e contou com a presença de representantes das pastas envolvidas, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a valorização do servidor público e com a continuidade dos serviços essenciais no município.