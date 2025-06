Motorista embriagada é presa após causar acidente em Wenceslau Braz

Uma mulher foi presa na noite do último sábado (31) após causar um acidente e ser flagrada dirigindo embriagada. A situação foi registrada no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam a informação de que uma mulher havia colidido um automóvel contra um carro que estava estacionado. Em seguida, a suspeita fugiu do local.

Testemunhas repassaram as características do veículo aos policiais que iniciaram diligências em busca da suspeita, sendo que o carro foi encontrado próximo a delegacia da Polícia Civil. Durante a abordagem, os policiais constataram que a mulher estava visivelmente embriagada e, ao realizar o teste do etilômetro, este apontou 0,84 mg/l de álcool em seu sangue. Indagada sobre a situação, ela confessou estar dirigindo o veículo no momento do acidente.

Frente aos fatos, ela foi presa e encaminhada a delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já o automóvel foi apreendido por não haver um condutor habilitado para retirar o veículo do local.