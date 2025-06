Perseguição termina com 100 kg de maconha apreendida no Norte Pioneiro

Um homem foi preso transportando 100 kg de maconha em um automóvel. A situação aconteceu após perseguição policial registrada no início da noite desta segunda-feira (02) no município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina quando, por volta das 18h30, avistaram um automóvel GM Onix o qual o condutor apresentou nervosismo e tentou despistar a viatura ao perceber a presença dos policiais.

Diante da atitude suspeita, os agentes deram início ao acompanhamento do veículo, sendo que o motorista empreendeu fuga dando início a uma perseguição. Após acompanhamento tático, os policiais conseguiram realizar a abordagem do suspeito na Rua Barão do Rio Branco e, ao ser indagado sobre o motivo de empreender fuga, revelou que estava transportando uma grande quantidade de drogas no veículo.

Durante a averiguação, os policiais encontraram várias caixas de papelão contendo tabletes de maconha que, ao serem pesados, totalizaram 101,8 kg da droga. Indagado sobre a situação, o homem disse que retirou a droga em Londrina e levaria para Piracicaba, interior de São Paulo, onde receberia R$ 5 mil pelo transporte.

Frente aos fatos, o homem de 35 anos que é morador de São Paulo foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com o veículo, as drogas, documentos e aparelho celular para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.