Wenceslau Braz realiza Dia D de vacinação contra a gripe

O dia 24 de maio, um sábado, foi marcado por uma importante mobilização na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, com a realização do Dia D de vacinação contra a gripe. A ação foi realizada em diversos pontos da cidade, com o objetivo de facilitar o acesso da população e aumentar a cobertura vacinal, especialmente diante do surto de Influenza A que atinge o município.

“Estamos em meio a um surto de Influenza A, e essa vacinação é de grande importância para a população”, afirmou Vanilda Maia, uma das Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) envolvidas com a mobilização.

Durante todo o dia, profissionais da saúde estiveram a postos para vacinar pessoas de todas as idades. A frente do Supermercado Ferreira e o Posto de Saúde da Família (PSF) Central da cidade foram dois dos principais pontos onde a mobilização foi realizada. Crianças, adultos e idosos formaram fila para garantir a proteção, demonstrando o impacto da campanha na conscientização da população sobre a importância da imunização.

Valinda Maia, uma das Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) que participou da mobilização em frente ao Supermercado Ferreira, contou à reportagem sobre o impacto que a ação gerou em prol a imunização dos moradores durante o dia.

“Foram mais de 300 pessoas vacinadas apenas no ponto onde estávamos, além das pessoas que foram ao PSF, que além da vacina da gripe atualizou as carteiras de vacinação dos moradores, aumentando a imunização no município”, contou.

Contudo, o Dia D na cidade foi de grande sucesso para os agentes envolvidos, que auxiliaram na imunização e proteção da saúde dos moradores. Desde crianças até idosos foram vacinados, evitando assim, que os brazenses sofram com os sintomas mais fortes da gripe. Vale ressaltar que a vacina ainda está disponível no PSF Central para todos.