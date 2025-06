Trecho urbano da PR-151 é interditado para obras de pavimentação em Sengés

A Prefeitura Municipal de Sengés, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, anunciou a interdição temporária de um trecho urbano da PR-151 a partir desta terça-feira (2). O bloqueio ocorre no bairro Bela Vista, entre o acesso principal à cidade, o Pesqueiro Bela Vista e o Mercado da Família.

A interdição abrange o tráfego de veículos como carros, motos e caminhões, e acontece em razão das obras de pavimentação que estão sendo executadas na via. O objetivo é dar continuidade ao cronograma de melhorias urbanas e viárias, promovendo maior qualidade na mobilidade urbana do município.

Com a interdição, os motoristas devem utilizar o desvio alternativo, que já está devidamente sinalizado para orientar o tráfego local. A Secretaria reforça que a medida é temporária e está sendo adotada para garantir a segurança dos trabalhadores e da população durante a realização das obras.

O trecho afetado é uma das principais ligações da zona urbana com áreas de comércio e acesso ao município, o que exige atenção redobrada dos condutores durante o período de obras. A prefeitura solicita que a população respeite as sinalizações e as rotas alternativas indicadas.

A Administração Municipal destaca que todas as ações estão sendo coordenadas para minimizar os impactos no trânsito e pede a colaboração dos moradores e motoristas que trafegam pela região. A previsão de término das obras e reabertura do trecho será informada nos próximos dias conforme o avanço dos trabalhos.

Mais informações e atualizações sobre o trânsito e as obras podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Sengés.