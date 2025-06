Atletas de idosos de Arapoti recebem kits e confiram presença em competição estadual

Na manhã desta segunda-feira (2), o prefeito de Arapoti, Irani Barros, realizou a entrega oficial dos kits para os integrantes do grupo “Vai Idoso”, que representarão o município no JIIDO 2025 – Jogos de Integração dos Idosos. A cerimônia contou com a presença da secretária municipal de Educação, Mayara Ferreira Cruz, e do chefe da Divisão de Esporte e Lazer, Riva Mazzetti.

Os kits incluem bolsa, camiseta, boné e caneta personalizados, ofertados por meio de parcerias com patrocinadores, entre eles a cooperativa de crédito Sicredi. A entrega marca a preparação final dos atletas da terceira idade para a competição, que acontecerá entre os dias 12 e 15 de junho, no município de Pontal do Paraná, no Litoral do Estado.

Durante a viagem, o grupo será acompanhado por uma equipe de apoio formada pela técnica de enfermagem Rosélia Mascarenhas, que atua como coordenadora dos idosos na Assistência Social, e pela professora de Educação Física Cliciane Penteado, representando a Divisão de Esporte e Lazer.

Além da participação nas competições esportivas promovidas pelo Governo do Estado, Arapoti contará com um stand no evento para divulgação de produtos típicos e da cultura local. O espaço terá a colaboração de entidades e produtores do município. A AAPICAF contribuiu com a doação de mel e derivados, enquanto a Queijaria Cornélia forneceu produtos artesanais. Também integrarão a exposição elementos culturais cedidos pelo Grupo de Dança Gaúcha e pela Família Xavier, que disponibilizaram vestimentas típicas para representar as tradições de Arapoti.

A participação no JIIDO 2025 reforça o compromisso do município com a valorização da terceira idade, promovendo a integração, a atividade física e a cultura. O evento reúne idosos de diversas regiões do Paraná e busca incentivar a prática esportiva, o convívio social e a troca de experiências entre os participantes.

O grupo “Vai Idoso” já participa regularmente de atividades esportivas e recreativas organizadas pelo município, e sua presença no JIIDO representa Arapoti em um dos principais eventos voltados à terceira idade no Estado.