Novo sistema da Sanepar permite que consumidores façam a própria leitura de consumo

Um novo sistema da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) permite que a leitura do consumo de água pelo hidrômetro - aparelho que mede e registra o volume de água consumido em um imóvel - seja realizado pelos próprios clientes.

A ação pode ser feita pelo app ou pelo site oficial da companhia. A adesão ao sistema já está valendo e é opcional. Os consumidores que quiserem, podem manter o sistema tradicional de leitura.

Os dados enviados pelos consumidores sobre a leitura serão utilizados para a emissão de fatura digital.

Segundo a Sanepar, o sistema vai permitir que os clientes fiquem cientes do consumo e compararem com o histórico já consumido, além de descobrir vazamentos nos imóveis. A modalidade também evita o deslocamento dos leituristas e a impressão de contas.

Veja como funcionar a autoleitura da Sanepar

O cliente que aderir à autoleitura deve informar no sistema quais são os números pretos que aparecem no marcador do hidrômetro a cada 30 dias. Caso o consumidor esqueça de lançar o consumo, um agente irá até o imóvel para fazer a leitura.

O programa compara os números digitados com a média histórica de consumo de água na unidade. Em caso de incorreções na leitura, é emitido um alerta de 'leitura fora do padrão da média' e o usuário pode corrigir a digitação.

Se o erro não for corrigido no prazo especificado pela ferramenta, a leitura do imóvel será realizada pela Sanepar, que poderá checar o consumo efetivo a ser faturado.

Além disso, segundo a companhia, ao aceitar a autoleitura nos canais digitais, o cliente autoriza a companhia em apurar e checar o consumo do imóvel.