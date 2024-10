Estudantes de Wenceslau Braz são premiadas por criação de aplicativo inovador

Na manhã desta quarta-feira (30), as alunas do Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná, de Wenceslau Braz, vencedoras do concurso NPMaker, da GeniusCon 2024, foram homenageadas pela conquista no maior evento de tecnologia e inovação do Norte Pioneiro do Paraná. O grupo recebeu diversas premiações, incluindo um prêmio em dinheiro e troféu.

A equipe, composta por Geovana Beatriz Domingos, Maria Vitória Sabater da Silva, Maria Clara Fabro e Graziela Maria dos Santos, sob a orientação do professor Kheronn Khennedy Machado, desenvolveu o aplicativo web “FominhaApp”, onde os estudantes podem acessar e ver qual será a merenda do dia, além de votar se vão ou não se alimentar, otimizando o trabalho das cozinheiras e evitando o desperdício de alimentos. O aplicativo foi criado inicialmente para o concurso Agrinho, mas a equipe decidiu aprimorá-lo e mantê-lo em funcionamento, visando beneficiar ainda mais a gestão escolar.

Durante a 9ª edição da GeniusCon, o projeto destacou-se entre as 35 equipes participantes, com mais de 150 competidores, conquistando a vitória na categoria NPMaker, que promove, seleciona e premia os melhores projetos de inovação regional. A GeniusCon, que reúne milhares de visitantes todos os anos, é uma referência em inovação tecnológica no estado, incentivando o desenvolvimento de projetos que gerem impacto positivo na comunidade.

A premiação do FominhaApp reflete o potencial dos estudantes locais em utilizar a tecnologia para resolver problemas práticos do cotidiano, como o desperdício de alimentos nas escolas. Com o apoio do professor Kheronn, o grupo reforça a importância de uma educação inovadora, que possibilita aos jovens aplicarem suas habilidades em soluções reais e significativas.

Portanto, a partir do grande destaque das alunas, representantes do Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz e do setor de tecnologia estiveram no colégio para realizar a premiação das alunas, que receberam um troféu e uma quantia de R$ 300,00, além de medalhas, kits de prêmios, copos, bottons e outros mimos.

A conquista do primeiro lugar na GeniusCon é um marco para o Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná e uma inspiração para outros jovens que desejam fazer a diferença por meio da tecnologia e da inovação.

Estiveram presentes durante a entrega da premiação o chefe do Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz, Joaquim Gabriel Faustinoni, os representantes do setor tecnológico educacional Josimara de Azevedo Faria, Keila Carla Quiqueto Velasque e Rubens Munhoz Filho e os representantes da gestão pedagógica do Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná.