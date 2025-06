Arapoti recebe R$ 800 mil da Itaipu para implantação do Parque das Abelhas

Foto: Reprodução/Internet - Reunião realizada em dezembro do ano passado com apicultores do município e membros da AMCG sobre o projeto

O município de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, foi contemplado com recursos da Itaipu Binacional para a execução do Parque das Abelhas, projeto com foco ambiental, econômico e turístico que valoriza a apicultura local. A atividade apícola é uma das principais vocações do município e o novo espaço pretende fortalecer ainda mais essa identidade.

O projeto prevê a construção de uma área temática voltada à educação ambiental e ao incentivo à produção de mel. Entre os destaques do Parque das Abelhas estão a exposição de diferentes espécies de abelhas, pórticos temáticos, um acervo histórico sobre as origens das espécies e uma trilha interativa do mel com 2.974,68 metros quadrados de área destinada à circulação.

Além disso, o espaço contará com uma área voltada à realização de feiras temporárias, onde serão expostos e comercializados produtos derivados do mel, promovendo o empreendedorismo local e a valorização dos produtores rurais da região.

Os recursos destinados pela Itaipu somam cerca de R$ 800 mil e são exclusivos para projetos ambientais inscritos diretamente pelo município de Arapoti. O valor será utilizado para as obras de implantação e estruturação do parque, que promete se tornar um ponto de referência na região tanto para moradores quanto para visitantes interessados em turismo ecológico e na cadeia produtiva do mel.

A iniciativa reforça a importância da preservação ambiental aliada ao desenvolvimento sustentável e ao fortalecimento da economia local, colocando Arapoti em evidência como polo de apicultura e destino turístico voltado à natureza e à educação ambiental. O Parque das Abelhas também integra ações de incentivo à conservação da biodiversidade e deve atrair novos investimentos para o setor.