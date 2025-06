Sengés apresenta programa “Troca Verde” a estudantes do Colégio Anita Grandi Salmon

Nesta quinta-feira (29), a equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sengés esteve no Colégio Estadual Anita Grandi Salmon para apresentar aos estudantes o Programa Troca Verde. Representaram a pasta o diretor de Meio Ambiente, Aníbal Nogueira, e o técnico ambiental Cristiano Mazur. A visita foi realizada a convite da instituição de ensino e teve como foco a conscientização ambiental dos alunos.

O Programa Troca Verde é uma iniciativa do município que permite à população trocar materiais recicláveis por frutas, verduras, legumes e até vales-gás. O projeto tem como objetivos principais incentivar a reciclagem, reduzir o descarte inadequado de resíduos e promover a segurança alimentar da população local. Desde sua implantação, a iniciativa tem contribuído para a construção de uma cidade mais sustentável e solidária.

Durante a apresentação, os representantes da Secretaria abordaram temas ligados à preservação ambiental, reforçando a importância de atitudes cotidianas como a separação correta do lixo. Os técnicos destacaram que o envolvimento da comunidade escolar no programa pode ampliar o impacto positivo das ações ambientais no município.

O encontro também serviu como espaço para o diálogo entre os estudantes e os profissionais da área ambiental, promovendo o entendimento sobre a relação entre reciclagem, saúde pública, sustentabilidade e qualidade de vida. A proposta é que ações educativas como essa sejam contínuas e integradas às atividades pedagógicas das escolas da rede pública.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, o Programa Troca Verde será ampliado gradativamente para alcançar mais bairros e instituições, com o objetivo de fortalecer a cultura da reciclagem e da responsabilidade ambiental entre diferentes faixas etárias da população.

A ação no Colégio Anita Grandi Salmon faz parte de um conjunto de iniciativas da prefeitura voltadas à educação ambiental e à promoção de práticas sustentáveis no município de Sengés. A Secretaria reforça que a participação da comunidade é fundamental para o sucesso das ações e para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à preservação dos recursos naturais e à melhoria da qualidade de vida.