Alunos de Arapoti recebem material do “Aprova Paraná” e participam do Dia do Desafio

Nesta semana, alunos do 5º ano da rede municipal de Arapoti, nos Campos Gerais, receberam os materiais didáticos do programa “Aprova Paraná”. A ação é promovida pela Secretaria de Estado da Educação com foco na preparação dos estudantes para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que contribui diretamente para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) dos municípios. Os estudantes também participaram do Dia do Desafio - 30 anos com diversas atividades voltadas aos cuidados com a saúde.

Os kits entregues incluem conteúdos direcionados ao reforço da aprendizagem, com ênfase nas competências exigidas pela avaliação nacional. A proposta é oferecer suporte pedagógico estratégico, auxiliando alunos e professores na consolidação de conhecimentos essenciais, com impacto direto na qualidade da educação pública local.

Além do foco no desempenho acadêmico, os estudantes também participaram do Dia do Desafio, promovido pelo SESC. Completando 30 anos de movimento em 2024, a iniciativa incentiva a prática de atividades físicas e a promoção da saúde nas comunidades escolares e instituições públicas e privadas.

Mesmo com a queda nas temperaturas, a Divisão de Esportes do município mobilizou diversas ações pela manhã, incluindo sessões de alongamento em locais como a Ceral, Capal, Prefeitura Municipal e Bigodão. A programação segue ao longo do dia, com atividades realizadas também nas escolas e instituições parceiras.

O Dia do Desafio reforça a importância da atividade física regular como aliada da saúde e do bem-estar, especialmente no ambiente escolar. A mobilização conjunta entre educação e esporte marca a semana em Arapoti, promovendo desenvolvimento integral dos alunos, com estímulo ao aprendizado e à qualidade de vida.

As ações integram o calendário de iniciativas do município em parceria com o Governo do Estado e o SESC Paraná, demonstrando o compromisso com o avanço educacional e social da comunidade escolar.