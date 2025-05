Polícia investiga furto de trator em bairro rural de Wenceslau Braz

As equipes da Polícia Militar de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, estão em busca de um trator que foi furtado na manhã da quarta-feira (27) na zona rural do município.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de furto de trator registrada em uma propriedade rural situada ao bairro São Miguel. Diante do chamado, as agentes foram ao local para averiguar a situação.

Em contato com o proprietário da máquina, este relatou se tratar de um trator Massey Ferguson 65x de cor vermelha que havia sido levado da propriedade junto com alguns implementos. Durante as diligências, os policiais encontraram uma forrageira abandonada em meio a uma plantação de trigo próximo ao local do furto. As equipes também observaram rastros de pneus que podem ser de um veículo utilizado para transportar o trator.

Frente aos fatos, a forrageira foi restituída ao proprietário e as equipes seguem realizando diligências em busca do maquinário. Denúncias podem ser realizadas de forma anônima através do telefone 190.