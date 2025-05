Prefeito Juca Sloboda e secretários fazem visita à Arauco, maior fábrica de painéis de MDF do Paraná

Na última terça-feira (27), o prefeito Juca Sloboda, da cidade de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, acompanhado de secretários, vereadores e do vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim, realizou uma visita à empresa Arauco, que, além de ser a principal fonte de emprego da cidade, é a maior fábrica de papel, MDF e derivados do Paraná e considerada uma das maiores do Brasil na área.

Acompanhado de sua equipe, Juca conheceu de perto os processos industriais da unidade local, que tem sido um dos principais impulsos para a economia do município há mais de 23 anos, além de alavancar a geração de empregos na região. Durante a visita, que foi um pedido da própria empresa, o Chefe do Executivo destacou a importância da empresa para o desenvolvimento econômico da cidade e da região dos Campos Gerais.

“Foi uma visita muito importante. Eles nos chamaram e nós tivemos a oportunidade de conhecer de perto os processos industriais da Arauco e a quantidade de empregos e recursos que a empresa gera para o nosso município”, destacou Juca.

O vice-prefeito de Jaguariaíva, Reginaldo Aparecido Cheirubim, também destacou a presença da Arauco na economia e renda do município, além de enfatizar as ações da empresa em prol de instituições do município.

“A Arauco é uma das principais fontes de geração de emprego e renda da nossa cidade e, além disso, ela desenvolve ações muito importantes para o município, como já participou de ações da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE) e agora desenvolve com o Centro de Assistência Social Maria Imaculada (CASMI). São ações sociais muito importantes para o município”, enfatizou Reginaldo.

Juca ainda agradeceu à direção da empresa e aos funcionários pela recepção, enfatizando sua importância para a cidade. “Agradeço à direção da Arauco aqui de Jaguariaíva e a todos os funcionários pela receptividade e por tudo que têm feito por nosso município”, destacou.

ARAUCO EM JAGUARIAÍVA

A Arauco Brasil chegou na cidade de Jaguariaíva no ano de 2001, produzindo MDF com tecnologia de ponta, com capacidade de produção de 315 mil m³ por ano. Hoje, a empresa industrial opera no estado do Paraná com unidades industriais em cinco municípios, que são Piên, Ponta Grossa, Curitiba e Araucária, além de Jaguariaíva, produzindo painéis de MDF, MDP e resina, integrando a composição destes produtos.

Além das unidades do Paraná, a empresa atua nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Fora do país, ela possui unidades distribuídas no Chile, Argentina, Uruguai, Estados Unidos e também no Canadá, além de 50% da Sonae Arauco com ativos na Espanha, Portugal, Alemanha e África do Sul.