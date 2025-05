Acidente deixa carro que estava parado destruído em Jaguariaíva

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (28) no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, deixou um carro que estava estacionado destruído e um homem ferido.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o acidente aconteceu por volta das 08h30 na Rua Marechal Candido Rondon no bairro Primavera e envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e um Hyundai HB20. Conforme os dados colhidos no local, o motorista da caminhonete seguia pela rua quando teria sofrido um mal súbito perdendo o controle da direção e atingindo o HB20 que estava estacionado e na sequência um muro.

Com os impactos, o homem que conduzia a Hilux teve ferimentos, sendo socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Felizmente, apesar dos prejuízos, o HB20 estava estacionado e não havia nenhum ocupante.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local prestando atendimento a ocorrência.