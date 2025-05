Polícia Civil prende homem e apreende adolescente por tentativa de homicídio em Sengés

Nesta terça-feira (27), a Polícia Civil prendeu um homem de 20 anos de idade e apreendeu um adolescente de 15 anos que estão sendo investigados por tentativa de homicídio e posse irregular de arma de fogo, ocorridos na cidade de Sengés, nos Campos Gerais.

De acordo com as investigações, a tentativa de homicídio aconteceu no dia 17 de abril no Distrito Ouro Verde, uma zona rural do município, contra um homem de 31 anos, que chegou a ser atingido por tiros.

Contudo, após as investigações, uma operação foi realizada nesta terça-feira om o apoio da Guarda Municipal (GM), que disponibilizou de cães de faro. Durante a operação foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar, de internação e de prisão preventiva dos investigados.

“Durante o cumprimento dos mandados, foram localizadas uma espingarda semiautomática, uma carabina, um revólver, munições e celulares”, explica o delegado da PCPR, Isaias Fernandes.

Com as capturas, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário e o adolescente ao Centro de Socioeducação (Cense).