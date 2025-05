Prefeitura de Sengés entrega uniformes de inverno aos alunos da rede municipal

A Prefeitura de Sengés, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a entrega dos kits de uniforme de inverno para os alunos da rede municipal de ensino. A ação foi acompanhada pelo prefeito Gerson Nunes, que esteve presente ao lado da secretária de Educação, Rosangela, e da equipe técnica da secretaria, reforçando o compromisso da gestão com o bem-estar e conforto dos estudantes durante o período de baixas temperaturas.

Cada estudante recebeu um kit completo contendo calça, jaqueta e tênis, itens essenciais para garantir a proteção adequada contra o frio, especialmente nos dias mais rigorosos do inverno. A iniciativa atende todas as unidades escolares municipais, abrangendo a educação infantil e o ensino fundamental.

A medida tem como objetivo assegurar condições adequadas para o aprendizado, proporcionando mais conforto aos alunos e contribuindo para a permanência nas salas de aula durante os meses mais frios do ano. Além disso, os uniformes ajudam a padronizar o vestuário escolar e promovem mais igualdade entre os estudantes.

A entrega dos kits acontece anualmente como parte do planejamento da Secretaria de Educação, que busca oferecer suporte completo aos estudantes da rede pública, não apenas no aspecto pedagógico, mas também em relação às necessidades básicas para o bom desempenho escolar.

Com a distribuição dos uniformes de inverno, a administração municipal reafirma o compromisso com a valorização da educação pública e com a qualidade de vida dos alunos, garantindo que todos estejam adequadamente preparados para enfrentar o clima da região durante o período letivo.