Hospital Regional do Norte Pioneiro conquista certificação máxima em segurança do paciente pelo segundo ano

O Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP), em Santo Antônio da Platina, recebeu pelo segundo ano consecutivo a certificação de Alta Conformidade e Adesão Plena às Práticas de Segurança do Paciente. O reconhecimento é concedido pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) com base em critérios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), indicando que a unidade atende 100% das metas estabelecidas para segurança no atendimento hospitalar.

A certificação reflete o empenho da unidade em promover um ambiente seguro para pacientes e profissionais, com foco na prevenção de infecções, identificação correta, segurança medicamentosa, prevenção de quedas, lesões por pressão, protocolo de cirurgia segura, comunicação eficiente e higiene das mãos. Nos últimos dois anos, o hospital realizou 84 capacitações voltadas à qualificação técnica e humanização dos atendimentos.

Entre as ações destacadas, está a capacitação em ouvidoria hospitalar, brigada de incêndio e gestão de conflitos, além do treinamento específico sobre o Protocolo de Doula HRNP, realizado em fevereiro de 2024. A medida proporcionou apoio emocional e cuidado humanizado às gestantes, promovendo um ambiente acolhedor e qualificado. Em 2023, a maternidade do HRNP registrou 1.791 partos.

Referência em obstetrícia, neonatologia, ortopedia e cirurgias eletivas, o HRNP atende 22 municípios da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho e se mantém como uma das principais unidades do Interior do Paraná. A instituição também integra o esforço estadual para a manutenção da liderança nacional na doação de órgãos, atuando ativamente no protocolo de morte encefálica. Profissionais da unidade foram capacitados para garantir que os processos sejam conduzidos de forma ética e eficaz.

Em 2024, o hospital contabilizou 5.484 internações, um aumento de 5,28% em relação ao mesmo período de 2023. Com 90 leitos ativos, o HRNP é gerido pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas) e oferece atendimento nas especialidades de anestesiologia, cirurgia geral e pediátrica, cirurgia vascular, neurocirurgia, obstetrícia, ortopedia, otorrinolaringologia e urologia.

A certificação reforça o papel do hospital como referência regional na promoção da saúde, aliando eficiência técnica, segurança do paciente e atendimento humanizado.