Nove presos em duas cidades: Norte Pioneiro vira alvo de megaoperação policial

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) está realizando uma megaoperação com foco no fortalecimento da segurança, intensificação do policiamento e enfrentamento à criminalidade. Uma das regiões que já estão sendo alvo da Operação OMNIS, é o Norte Pioneiro, onde nove pessoas já foram presas em apenas duas cidades.

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Ibaiti foi a primeira cidade da região a receber a movimentação policial. A operação chegou na cidade na última quarta-feira (10), com mais de 10 viaturas e cerca de 24 oficiais preparados para qualquer situação. Na cidade, mais de 360 pessoas foram abordadas, e cinco acabaram presas.

Além das prisões, os oficiais apreenderam mais de 1.200 medicamentos para emagrecimento irregulares, peptídeo de cobre (medicamento ilegal para rejuvenescimento e outros fins) e 23 celulares. Na cidade, apenas dois veículos foram recolhidos por irregularidades.

Durante as abordagens, os policiais encontraram uma grande porção de drogas, preparadas para o tráfico. Em uma das abordagens, foram apreendidos 340kg de maconha, enquanto pequenas porções de cocaína e crack também foram pegas.

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Nesta quinta-feira (11), por volta das 17h40, o comboio com as mais de 10 viaturas chegou em Wenceslau Braz. As equipes se dividiram e iniciaram a fiscalização em diversos pontos da cidade.

Mais e 20 veículos foram recolhidos por apresentarem irregularidades, e quatro pessoas acabaram presas. Três prisões aconteceram por cumprimento de mandados, dois por tráfico de drogas e um por violência doméstica. A quarta prisão, em flagrante, também foi por violência doméstica.

Os policiais também apreenderam uma arma de fogo e porções pequenas de crack, cocaína e maconha, prontas para a venda.

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A operação deve seguir em outras cidades da região nos próximos dias.