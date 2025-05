Tribunal de Contas fiscaliza conservação de escolas públicas do Norte Pioneiro

Na última sexta-feira (23), o Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) realizou ações em diversas cidades do Estado, afim de fiscalizar o andamento de obras, conservação de instituições escolares e, principalmente, coletar informações para avaliar possíveis riscos, melhorias e analisar a conservação destes espaços. Durante o dia, diversas equipes se espalharam pelo estado, chegando, inclusive, em três cidades do Norte Pioneiro.

Enquanto outras equipes foram destinadas à fiscalização de construções, uma equipe foi enviada para a região afim de fiscalizar a conservação das escolas municipais. As visitas aconteceram em três municípios, sendo eles Wenceslau Braz, Tomazina e Santana do Itararé. Conforme explica o TCE-PR, as visitas aconteceram para fiscalizar não só a conservação, mas também a manutenção das escolas municipais destes municípios.

Durante a visita, a equipe realizou diversas inspeções e detalhamentos sobre manutenções realizadas e manutenções que precisam ser realizadas para garantir mais segurança e qualidade para os estudantes da rede municipal. O levantamento realizado pela equipe servirá como base para a análise de possíveis riscos e falhas estruturais que, se confirmadas, poderão gerar recomendações, determinações ou até mesmo medidas mais aprofundas para solução.

Fiscalizações em Curitiba

Além da atuação no Norte Pioneiro, outra equipe da COP esteve em Curitiba, onde inspecionou importantes obras de infraestrutura da capital. Na última sexta-feira (23), os técnicos estiveram nas obras do viaduto do Tarumã e nas alças de acesso do viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral, ambas pertencentes ao projeto Linha Verde Norte, de responsabilidade da prefeitura.

Na semana anterior, os auditores já haviam visitado outras frentes de trabalho na cidade, como a ampliação da Linha Direta Inter 2, a construção da nova Rua da Cidadania na CIC, obras de drenagem em rios e córregos, reforma de terminais de ônibus e a construção de conjuntos habitacionais com mais de 100 moradias.

O conjunto de ações demonstra o esforço do TCE-PR em acompanhar de perto os investimentos públicos e assegurar que obras e serviços entreguem, de fato, melhorias concretas à população.