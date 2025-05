Frio intenso deve derrubar temperaturas para perto de 0° no Norte Pioneiro

Uma intensa frente fria seguida por uma massa de ar polar começa a avançar pelo Paraná a partir da noite de terça-feira (28) e trará queda acentuada de temperatura em todo o Estado. O alerta é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que já vem monitorando a situação desde a semana passada e orienta a população para que se prepare para o frio intenso, especialmente na segunda metade da semana.

No Norte Pioneiro, as temperaturas mínimas devem ficar próximas dos 5°C entre quarta (29) e sexta-feira (31). Já nas regiões Centro-Sul, Sudeste e Campos Gerais, os termômetros podem registrar marcas negativas. O frio mais intenso está previsto para sexta-feira, com possibilidade de geada moderada em diversas áreas do Estado.

A mudança no clima começa a ser sentida ainda na segunda (26) e terça-feira (27), quando o tempo permanece estável e o sol aparece em todas as regiões do Paraná. Nesses dois dias, as temperaturas ainda sobem no período da tarde e podem atingir 30°C em cidades como Capanema, Guaíra e Loanda, especialmente nas regiões Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste. No entanto, os ventos, principalmente no Oeste e Sudoeste, já indicam a chegada da mudança. Em Cascavel, Capanema e Clevelândia, as rajadas podem ultrapassar os 60 km/h.

Segundo o meteorologista Leonardo Furlan, do Simepar, os ventos que sopram do oceano trazem umidade para o Leste, Campos Gerais e parte do Sudeste, mantendo maior cobertura de nuvens nesses locais nas manhãs de segunda e terça. Já no fim da terça-feira, o aumento de nuvens nas regiões de divisa com Santa Catarina e fronteira com países vizinhos marca a aproximação da frente fria, com possibilidade de pancadas de chuva, trovoadas e até queda de granizo localizada.

Na madrugada de quarta-feira, a frente fria atinge todas as regiões do Paraná, com chuvas, temporais isolados e rajadas de vento. Com a passagem da frente fria, uma massa de ar polar se estabelece sobre o Estado, provocando queda brusca nas temperaturas.

No Norte Pioneiro, a quarta-feira começa com temperaturas amenas, mas o padrão climático muda ao longo do dia. Diferente do habitual, os termômetros devem registrar as temperaturas mais altas no início da manhã, com declínio progressivo durante a tarde, quando os ventos passam a soprar do quadrante sul. No Sudoeste e Centro-Sul, as máximas à tarde devem ficar abaixo dos 10°C.

Na quinta-feira (29), o frio se intensifica. As mínimas previstas para o Norte Pioneiro, Noroeste, Oeste e Região Metropolitana de Curitiba variam entre 3°C e 7°C. Nos Campos Gerais, Centro-Sul e Sudeste, os valores podem ficar em torno de 0°C ou até negativos. Na sexta-feira (30), o frio deve ser ainda mais rigoroso, com temperaturas próximas de 1°C na RMC e negativas em regiões como o Centro-Sul, Sudoeste e Sudeste.

Há previsão de geada fraca a moderada na quinta-feira, especialmente nos Campos Gerais. Na sexta-feira, o risco de geada se estende e aumenta, com moderada intensidade nas regiões Centro-Sul, Sudoeste, Sudeste, Campos Gerais e Metropolitana de Curitiba. No Norte Pioneiro e Oeste, a chance de geada é menor, mas não está descartada.

O Simepar reforça que a previsão se torna mais precisa com a proximidade da data e recomenda o acompanhamento do Alerta Geada, disponível no site oficial do Simepar. O serviço, em operação desde 1995, é uma parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR) e a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), oferecendo atualizações com 72 horas de antecedência sobre a intensidade e localização das geadas.