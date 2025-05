Suspeitos de aplicarem golpe em Jaguariaíva são presos em blitz da PRF na BR-277

Três homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma blitz na BR-277, no município de Irati, suspeitos de integrarem um grupo criminoso responsável por aplicar golpes bancários em diversas cidades do Paraná e Santa Catarina — incluindo Jaguariaíva. A prisão ocorreu na tarde de ontem, sexta-feira (23), quando os suspeitos seguiam viagem em direção ao Paraguai.

De acordo com a PRF, o trio estava em um veículo Fiat Cronos alugado e foi abordado no quilômetro 252 da rodovia. Com eles, foram encontrados 44 cartões bancários, três máquinas de cartão, três celulares, dispositivos metálicos usados para reter cartões em caixas eletrônicos e a quantia de R$ 2.890 em espécie.

Os três homens, naturais do Ceará e com idades de 19, 24 e 28 anos, não assumiram a posse dos objetos apreendidos. No entanto, câmeras de segurança e boletins de ocorrência confirmaram a participação de pelo menos dois deles em fraudes registradas em agências bancárias nas cidades catarinenses de Lauro Muller e Urubici, além dos municípios paranaenses de Jaguariaíva, Pato Branco, Francisco Beltrão e Araucária.

Foto: Polícia Militar de Irati

As vítimas relataram que os criminosos agiam inserindo dispositivos nos terminais de autoatendimento para reter os cartões, e depois realizavam saques e compras indevidas com os dados das vítimas. A operação que resultou na prisão foi possível graças ao compartilhamento de informações entre as polícias civil e militar dos estados do Paraná e Santa Catarina.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Irati, onde permanecem à disposição da Justiça.