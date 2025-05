Caminhão transporta casa inteira no Paraná e web reage ao frete: “Episódio do Pica-Pau”

Um frete pra lá de inusitado! Um caminhão foi visto transportando uma casa de madeira inteira na carroceria, na manhã do último domingo (18). O caso aconteceu na área urbana de Pato Branco, no sudoeste do Paraná. As imagens ganharam as redes sociais e os internautas comentaram a cena.

Para transportar uma casa é necessário ter autorização e parecer técnico de órgãos oficiais, mas conforme relatos na web, a cena é bastante corriqueira e não causa espanto. “Isso acontece muito no sul do país”, escreveu uma. “Nenhuma novidade”, comentou outro.

Mesmo sendo uma cena comum em determinada região, tem gente que nunca viu. “Socorro, parece até um episódio do desenho Pica-Pau”, brincou mais uma. “É isso que eu chamo de fazer uma mudança”, escreveu outro. E teve gente que ironizou a situação: “Poxa vida, até pra levar uma casinha ali precisa de autorização”.

Fonte original Portal Banda B (veja o vídeo).