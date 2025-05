Sengés vai levar mutirão de saúde para moradores do Ouro Verde

Na tarde desta quarta-feira (21), a prefeitura de Sengés, nos Campos Gerais, anunciou que realizará um mutirão de saúde para os moradores do Distrito Ouro Verde. A ação contará com atendimentos gratuitos em diversas áreas da saúde, que vão desde enfermagem geral até atendimentos especializados, como cardiologia, por exemplo.

A ação foi anunciada nesta quarta-feira pela prefeitura, mas será realizada apenas no dia 7 de junho, um sábado. De acordo com as informações divulgadas, a ação contará com seis tipos de atendimentos gratuitos para os moradores do Distrito, sendo atendimentos com cardiologista, ortopedista, oftalmologista, odontologia, dermatologista e também enfermagem.

Além da notícia importante de que estes atendimentos chegarão ao lugar gratuitamente para os moradores, a ação também será motivo de festa e alegria no Distrito. Conforme anunciou a prefeitura, durante o dia, a Unidade de Saúde do local será decorada com temática de Festa Junina, além de que também contará com alimentação típica da época.

Contudo, a prefeitura ressalta que é de extrema importância que os moradores participem da ação, pois faz parte das prioridades da gestão atual, que busca levar acessibilidade ao atendimento de qualidade para todas as áreas rurais do município, oferecendo aos moradores a oportunidade de desfrutar dos serviços públicos oferecidos pela saúde.