Polícia prende jovem acusado de praticar violência e ameaçar a irmã

Um jovem de 18 anos foi preso nesta quarta-feira (21) após praticar violência e realizar ameaças contra a própria irmã. O caso foi registrado no município de Congonhinhas, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, a irmã do acusado procurou a delegacia e, bastante abalada, passou a relatar atos violentos praticados pelo seu próprio irmão, além de ameaças.

Diante da situação, os policiais foram até a residência e o suspeito foi preso pelos crimes de ameaça e violência doméstica e familiar. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.