Grave acidente mata duas pessoas no Norte Pioneiro; menina de 10 anos está entre as vítimas

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CAMBARÁ - Um grave acidente entre três veículos tirou a vida de duas pessoas no Norte Pioneiro, na manhã deste domingo (14). Entre as vítimas fatais, está uma menina de apenas 10 anos de idade, e outras seis pessoas ficaram feridas.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na BR-369, em Cambará, e envolveu uma caminhonete Toyota Hilux, um VW SpaceFox e um Honda Civic.

Segundo o levantamento inicial feito pela corporação, a Hilux e o SpaceFox seguiam no mesmo sentido quando houve uma colisão traseira entre eles. Na sequência, um dos veículos acabou invadindo a pista contrária, batendo frontalmente contra o Honda Civic, que vinha no sentido oposto.

Informações apuradas pelo Timburi Ouvintes, apontam que um destes veículos teria saído da pista após a colisão, e colidido contra uma árvore.

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Equipes de resgate, socorristas do SAMU e da concessionária EPR, responsável pelo trecho, prestaram atendimento médico às vítimas no acidente na BR-369.

Das oito pessoas envolvidas, duas morreram no local e seis foram encaminhadas com ferimentos para os hospitais das cidades de Jacarezinho e Cambará. Uma das vítimas fatais foi identificada pelo Timburi Ouvintes como uma criança de 10 anos de idade, que estava no veículo que colidiu contra a árvore.

Além das equipes de saúde e da PRF, a Polícia Civil e o Instituto Médico-Legal (IML) compareceram ao local. A PRF informou que ficará responsável pela elaboração do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito para apurar as causas exatas da colisão.

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Com informações de Banda B e Timburi Ouvintes.