Paraná tem alerta de geadas a partir desta terça-feira

DA REDAÇÃO/G1 PARANÁ - FOLHA EXTRA

O inverno chegará no domingo (21) e o Paraná será marcado, nesta última semana de outono, pelas características da estação: amplitude térmica ao longo do dia, com amanhecer gelado e tardes mais um pouco mais quentes.

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A informação é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), cujo alerta de geada indica a formação do fenômeno em parte do extremo sul do estado ao menos nesta terça (16), quarta (17) e quinta-feira (18).

“No fim de semana, tivemos o avanço de uma frente fria pelo oceano, afastada da costa, e os resquícios desse sistema ainda mantêm muita umidade, principalmente na faixa leste, Campo Gerais e também no Norte e Noroeste do Paraná. Nesses setores, deve chover fraco em vários momentos desta segunda-feira, com pouca variação das temperaturas”, explica Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

Por conta da atuação de uma massa de ar frio e seco, no Oeste e no Sudoeste do Paraná o sol aparece com mais intensidade, mas as temperaturas não sobem muito, diz o órgão.

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Na terça-feira (16), o dia amanhece novamente com presença de muitas nuvens, principalmente da faixa central até o Leste do Paraná, mas gradualmente a nebulosidade e os nevoeiros perdem intensidade. Então o sol, na tarde da terça-feira, aparece na maior parte do Paraná.

“Na terça-feira, também pela manhã, faz frio no Sudoeste e no Sul, com mínimas abaixo dos 5°C e possibilidade de geada fraca. Já à tarde, esquenta um pouco mais no Norte e Noroeste, com máximas em torno de 22°C a 24°C”, ressalta Samuel.

Essa amplitude térmica continua na quarta (17) e quinta-feira (18), ainda com possibilidade de geada no Sudoeste e no Sul na quarta.

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“Serão dias bem típicos de outono no Paraná. Uma massa de ar frio ainda atua sobre o estado, favorecendo um amanhecer com temperaturas baixas. Alguns nevoeiros também atuam, principalmente nos Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e ao longo dos vales dos rios do interior. Ainda durante a manhã, os nevoeiros perdem força, o sol aparece e à tarde esquenta”, afirma Samuel.

No entanto, o órgão ressalta que não vai esquentar muito; as temperaturas mais altas serão próximas de 23°C em cidades das faixas Norte e Oeste do Paraná - uma diferença de mais de dez graus das temperaturas registradas ao amanhecer nas cidades destas regiões.

Já na sexta-feira (19), outra frente fria avança e muda as condições do tempo.

“No Noroeste, Oeste e Sudoeste, o risco de tempestades é um pouco mais elevado já no período da manhã. Nos demais setores do estado, o tempo muda ao longo do dia”, ressalta Samuel.