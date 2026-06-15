Sandro Alex cresce nas pesquisas e cola em Sérgio Moro na disputa pelo Governo

Com o apoio de Ratinho Junior, o deputado federal aparece em segundo lugar, atrás de Sergio Moro, que registra 39,1%. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Pesquisa da IRG Pesquisas divulgada nesta segunda-feira (15) mostra o deputado federal Sandro Alex com 27,5% das intenções de voto para o governo do Paraná no cenário em que os candidatos são apresentados com seus respectivos apoiadores. Com o apoio de Ratinho Junior, o deputado federal aparece em segundo lugar, atrás de Sergio Moro, que registra 39,1% com o apoio de Flávio Bolsonaro. Requião Filho tem 20,8% com o apoio do presidente Lula.

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A pesquisa ouviu 1.000 eleitores do Paraná entre os dias 10 e 13 de junho de 2026, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi realizado e contratado pela IRG Pesquisas e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR-07149/2026.

Cenário com indicação de apoios

Sergio Moro com o apoio de Flávio Bolsonaro: 39,1%

Sandro Alex com o apoio de Ratinho Junior: 27,5%

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Requião Filho com o apoio de Lula: 20,8%

Luiz França com o apoio de Renan Santos: 1,2%

Tony Garcia com o apoio de Joaquim Barbosa: 1%

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Não sabe ou não respondeu: 6,8%

Nenhum, branco ou nulo: 3,6%

Na comparação com a pesquisa de maio, Sandro Alex passou de 26,2% para 27,5%. Sergio Moro variou de 40,6% para 39,1%, enquanto Requião Filho passou de 20,5% para 20,8%.

Cenário sem indicação de apoios

Sergio Moro: 38,2%

Requião Filho: 18,6%

Sandro Alex: 14,4%

Rafael Greca: 11,7%

Tony Garcia: 0,9%

Luiz França: 0,9%

Não sabe ou não respondeu: 10,8%

Nenhum, branco ou nulo: 4,5%

Nesse cenário, Sandro Alex aparece em terceiro lugar e supera Rafael Greca. Em maio, o deputado tinha 12,3%, enquanto Greca registrava 14,7%. Sergio Moro passou de 39,4% para 38,2%.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, 58,8% disseram não saber ou não responderam em quem votariam para o governo do Paraná. Sergio Moro foi citado por 14,4%, seguido de Requião Filho, com 7,6%, Ratinho Junior, com 7,3%, Sandro Alex, com 4,2%, e Rafael Greca, com 2,3%.

Simulações de segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Sergio Moro e Sandro Alex, Moro aparece com 42,5% das intenções de voto com o apoio de Flávio Bolsonaro, enquanto Sandro Alex registra 38,5% com o apoio de Ratinho Junior. Nenhum, branco ou nulo somam 9,6%, e 9,4% não souberam ou não responderam. A diferença entre os dois candidatos é de quatro pontos percentuais.

Na simulação entre Sergio Moro e Requião Filho, Moro tem 54,5% das intenções de voto com o apoio de Flávio Bolsonaro. Requião Filho aparece com 29% com o apoio do presidente Lula. Outros 9,4% não souberam ou não responderam, enquanto 7,1% disseram votar em nenhum dos candidatos, em branco ou nulo.

Por que a Folha Extra divulga pesquisas?

A Folha Extra acompanha e divulga pesquisas de intenção de voto realizadas por institutos de opinião pública reconhecidos no país. Esses levantamentos mostram um retrato do momento, feito a partir de amostras que buscam representar o conjunto da população.

O modo de entrevista, o tamanho e a composição da amostra, além da forma como as perguntas são apresentadas aos entrevistados, podem interferir nos resultados. Por isso, é importante observar os dados metodológicos.